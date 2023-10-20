PsyMed: СДВГ повышает шансы пострадать от сексуального насилия на 80%

Испанские ученые из Университета Наварры при участии британских коллег из Университета Саутгэмптона изучили связь между синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и склонностью к насилию в отношениях.
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