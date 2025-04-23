Иркутский медуниверситет провел ярмарку вакансий для студентов

В Иркутске прошла ярмарка вакансий для будущих медиков с участием губернатора Игоря Кобзева. Мероприятие объединило студентов, выпускников и представителей медицинских учреждений региона, сообщили в мэрии города.
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