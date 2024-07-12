Россельхознадзор проверяет несколько районов Свердловской области на заражение уссурийским полиграфом

В Свердловской области распространяется опасный жук-короед, уничтожающий пихты. Пока в регионе выявлен только один очаг уссурийского полиграфа – в Нижнесергинском районе, но Россельхознадзор проверяет еще несколько заявок на возможно зараженные территории.
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