Россельхознадзор проверяет несколько районов Свердловской области на заражение уссурийским полиграфом

В Свердловской области распространяется опасный жук-короед, уничтожающий пихты. Пока в регионе выявлен только один очаг уссурийского полиграфа – в Нижнесергинском районе, но Россельхознадзор проверяет еще несколько заявок на возможно зараженные территории.