Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 861 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Stan
    ))))) Скажу нечто из области мифологии... Но судите сами...               1.  США взорвали наши СП-1,2... Россия "отв...Вот и всё. Си Цзи...
  • Любовь Кузьмина
    Именно так, Вы правы! Если на каждого стронника развязывания войны сделать именную ракету и использовать по назначени...Дмитрий Рогозин: ...
  • Sobering
    В кварталы чёрные не суются, но зато чернота суётся к белым в магазины по причине разрешения грабить магазины на сумм...Истерика в Вашинг...

Браво, Путин! Наш гроссмейстер побеждает чёрными. А также жёлтыми, красными и коричневыми

Браво, Путин! Наш гроссмейстер побеждает чёрными. А также жёлтыми, красными и коричневыми

Юрий Кот   В 1775 году Блуменбах выделил 5 наиболее известных «цветных» рас человека: - белую, или кавказскую (европеоидную) - желтую, или монголоидную - черную, или эфиопскую - красную, или американоидную - коричневую, или малайскую   Я всё думаю, почему Владимир Владимирович на Пекинском форуме «Один пояс — один путь» сиял как солнышко? Помнится, в том же Пекине полтора года назад, во время Олимпиады, он был демонстративно угрюм и в одиночестве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Прежде чем наезжать на людей, Вам надо изучить фактаж, чтобы не оказаться в глупейшем положении, как вот сейчас. Я понимаю Ваш патриотизм, заставляющей Вас работать на МТ в числе  сети патриотов- ваши Друзья на страничке имеют по несколько сот своих Друзей, а ник Женя Гонков аж  целых 7089 чел.   Но чтобы профессиональнее работать, советую учить мат часть, а не пытаться выезжать на гольном патриотизме.
Ответить
1 д.
Natalija Osminina
А в том, что Путин -гений,  никто не сомневается. Он-&quot; ИГРОК, а не болван в старом польском преферансе&quot;, как сказал Штирлиц. Путин-глобалист и играет с другими глобалистами в большие игры по переделу мира. Собственно, СВО началась с того, что Путин предложил Байдену поделить Европу- отвести НАТО на состояние 1997 года, выделив России её зону влияния, равную зоне влияния  СССР- страны Варшавского договора..  Трансглобалисты на это не согласились и решили ускорить свои планы по нападению на Россию, втягивая её в войну через обстрел Донецка, и путем провокации с  грязными бомбами. Подстраховались))
Ответить
1 д.
mm
maiop maiop
Россия - это не трусливый Китай. Россия, восстав против США, доказала, что она МЕДОЕД и ей по боку любой зверь, включая США.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх