Юрий Кот В 1775 году Блуменбах выделил 5 наиболее известных «цветных» рас человека: - белую, или кавказскую (европеоидную) - желтую, или монголоидную - черную, или эфиопскую - красную, или американоидную - коричневую, или малайскую Я всё думаю, почему Владимир Владимирович на Пекинском форуме «Один пояс — один путь» сиял как солнышко? Помнится, в том же Пекине полтора года назад, во время Олимпиады, он был демонстративно угрюм и в одиночестве.
Браво, Путин! Наш гроссмейстер побеждает чёрными. А также жёлтыми, красными и коричневыми
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Прежде чем наезжать на людей, Вам надо изучить фактаж, чтобы не оказаться в глупейшем положении, как вот сейчас. Я понимаю Ваш патриотизм, заставляющей Вас работать на МТ в числе сети патриотов- ваши Друзья на страничке имеют по несколько сот своих Друзей, а ник Женя Гонков аж целых 7089 чел. Но чтобы профессиональнее работать, советую учить мат часть, а не пытаться выезжать на гольном патриотизме.
Ответить
1 д.
Natalija Osminina
А в том, что Путин -гений, никто не сомневается. Он-" ИГРОК, а не болван в старом польском преферансе", как сказал Штирлиц. Путин-глобалист и играет с другими глобалистами в большие игры по переделу мира. Собственно, СВО началась с того, что Путин предложил Байдену поделить Европу- отвести НАТО на состояние 1997 года, выделив России её зону влияния, равную зоне влияния СССР- страны Варшавского договора.. Трансглобалисты на это не согласились и решили ускорить свои планы по нападению на Россию, втягивая её в войну через обстрел Донецка, и путем провокации с грязными бомбами. Подстраховались))
Ответить
1 д.
mm
maiop maiop
Россия - это не трусливый Китай. Россия, восстав против США, доказала, что она МЕДОЕД и ей по боку любой зверь, включая США.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии