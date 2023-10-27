Браво, Путин! Наш гроссмейстер побеждает чёрными. А также жёлтыми, красными и коричневыми

Natalija Osminina Прежде чем наезжать на людей, Вам надо изучить фактаж, чтобы не оказаться в глупейшем положении, как вот сейчас. Я понимаю Ваш патриотизм, заставляющей Вас работать на МТ в числе сети патриотов- ваши Друзья на страничке имеют по несколько сот своих Друзей, а ник Женя Гонков аж целых 7089 чел. Но чтобы профессиональнее работать, советую учить мат часть, а не пытаться выезжать на гольном патриотизме.

Natalija Osminina А в том, что Путин -гений, никто не сомневается. Он-" ИГРОК, а не болван в старом польском преферансе", как сказал Штирлиц. Путин-глобалист и играет с другими глобалистами в большие игры по переделу мира. Собственно, СВО началась с того, что Путин предложил Байдену поделить Европу- отвести НАТО на состояние 1997 года, выделив России её зону влияния, равную зоне влияния СССР- страны Варшавского договора.. Трансглобалисты на это не согласились и решили ускорить свои планы по нападению на Россию, втягивая её в войну через обстрел Донецка, и путем провокации с грязными бомбами. Подстраховались))