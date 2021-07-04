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ТОП-5 недорогих паркетников среди иномарок на российском авторынке в июле 2021 года

ТОП-5 недорогих паркетников среди иномарок на российском авторынке в июле 2021 года

В начале лета большинство автоконцернов вновь переосмыслили ценники своих моделей. В начале июля уже нет кроссоверов иностранных брендов с отметкой до 1 млн рублей.

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