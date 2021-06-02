Интересные факты на все случаи жизни

Вы знали, что игрушка йо-йо изначально являлось оружием? А то, что в оригинале «туфелька» Золушки была из меха, а хрустальной она стала из-за ошибки переводчика? Нет? Тогда добро пожаловать в новую подборку интересных фактов на все случаи жизни.