Юмор и радость

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Интересные факты на все случаи жизни

Интересные факты на все случаи жизни

Вы знали, что игрушка йо-йо изначально являлось оружием? А то, что в оригинале «туфелька» Золушки была из меха, а хрустальной она стала из-за ошибки переводчика? Нет? Тогда добро пожаловать в новую подборку интересных фактов на все случаи жизни.

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