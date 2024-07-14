Эксперты рассказали о новом российско-китайском ядерном реакторе для Луны

Как стало известно, между Россией и Китаем уже некоторое время идут переговоры и консультации по проекту создания ядерной энергетической установки на Луне в рамках Международной научной лунной станции (МНЛС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии