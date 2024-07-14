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Эксперты рассказали о новом российско-китайском ядерном реакторе для Луны

Эксперты рассказали о новом российско-китайском ядерном реакторе для Луны

Как стало известно, между Россией и Китаем уже некоторое время идут переговоры и консультации по проекту создания ядерной энергетической установки на Луне в рамках Международной научной лунной станции (МНЛС).

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