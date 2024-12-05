Газовые рынки перестали бояться международных конфликтов

Рынки природного газа США и Европы все более расходятся. Цены на голубое топливо в Америке в очередной раз снизились до полугодового минимума, в то время как котировки Старого Света по-прежнему держатся на достаточно высоком уровне.
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