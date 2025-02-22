На Центральном рынке Курска проходит продовольственная ярмарка

<p style="text-align:justify"><strong>Как сообщает telegram-канал "Курский характер", свою продукцию планируют представить около 40 участников - фермеры, сельхозпроизводители области, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, кооперативы и предприниматели.
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