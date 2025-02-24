Старикам тут не место: быстрые Buick

Признаем, в старые времена — еще до выпуска клонов Опелей и Daewoo — марка Buick в концерне General Motors действительно имела этакий спокойный, даже чуточку пенсионерский имидж с довольно возрастными покупателями.
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