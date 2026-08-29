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Газета.ру

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Кабмин продлил запрет на вывоз отдельных видов топлива производителями

Кабмин продлил запрет на вывоз отдельных видов топлива производителями

Правительство РФ продлило запрет на вывоз отдельных видов топлива производителями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кабмина.

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