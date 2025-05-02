Рубио предложил Германии сменить политический курс

Признание германской политической партии «Альтернатива для Германии (АдГ» на территории Федеративной Республики Германии правоэкстремистской является следствием царящей в ФРГ тирании, заявил 2 мая Государственный секретарь США Марко Рубио на своей странице социальной сети Х.
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