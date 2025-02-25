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Глава Минздрава выступил за введение отработок после учебы в медвузах

Для того, чтобы решить вопрос нехватки кадров в медицине, необходимо ввести отработку после учебы в медицинских вузах, считает глава Минздрава Михаил Мурашко, Об этом он заявил в Госдуме, его цитирует РИА Новости.

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