31 августа. 71 удар: Киев не отпускают пятые сутки. Что готовят дальше?

Незаметно растёт эскалация, и то, что ещё год назад казалось немыслимым, сегодня воспринимается как обыденность или едва ли не перемирие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Украинский фронт,...
- «Нам конец!»: Кие...
- 1 октября. 112 эп...
ВСЁ бандеровское должно ДОХНУТЬ! И - СДОХНУТЬ!! Сей "процесс" суть божье дело!
когда нам будет меньше лететь, вот вопрос...