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31 августа. 71 удар: Киев не отпускают пятые сутки. Что готовят дальше?

31 августа. 71 удар: Киев не отпускают пятые сутки. Что готовят дальше?

Незаметно растёт эскалация, и то, что ещё год назад казалось немыслимым, сегодня воспринимается как обыденность или едва ли не перемирие.

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