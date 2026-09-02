ФБР подтвердило расследование утечки после появления прав Хегсета в даркнете

Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило РИА Новости, что расследует предполагаемую утечку данных после появления в даркнете водительских прав главы Пентагона Пита Хегсета.
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