Представители Общественного совета и сотрудники УМВД России по Пензенской области подвели итоги регионального этапа конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции»

В УМВД России по Пензенской области сотрудники полиции совместно с представителями Общественного совета подвели итоги регионального этапа конкурса «Мои родители работают в полиции».
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