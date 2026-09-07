В Саратове оперативниками выявлен факт хранения немаркированной табачной продукции стоимостью более 12 млн рублей

В ходе реализации оперативной информации в Волжском районе в складском помещении полицейскими при разгрузке автомашины Газель задержан 43-летний водитель указанного транспортного средства и 34-летний арендатор склада.
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