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Спорт Уик-Энд

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Андрей ЧЕРВИЧЕНКО: Ресурс ряда игроков «Зенита» исчерпан

Андрей ЧЕРВИЧЕНКО: Ресурс ряда игроков «Зенита» исчерпан

Некоторые бразильцы уже ничего не хотят, они не саботируют, дурака не валяют, но они просто не рвут жилы, уже просто выходят и отрабатывают деньги Андрея Червиченко все любители спорта знают как бывшего владельца футбольного «Спартака».

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