Будапешт заподозрил Урсулу фон дер Ляйен в организации Украиной нефтяного шантажа против стран-членов ЕС

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто во вторник, 30 июля, в соцсети поставил вопрос, почему Европейская комиссия более недели не предпринимает никаких действий против Украины в связи с запретом на поставки российской нефти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии