Губернатор Павел Малков поздравил рязанских сотрудников ФСБ с праздником

Глава региона опубликовал обращение ко всем, кто трудится в этой сфере, в своих соцсетях. "Сотрудники Управления ФСБ России по Рязанской области надёжно защищают наш регион от экстремизма, терроризма и деятельности иностранных спецслужб.
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