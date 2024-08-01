Израиль провоцирует войну с «Осью сопротивления»

Пойдя на демонстративную ликвидацию Исмаила Хании и Фуада Мохсена Шокра, Израиль в очередной раз подтвердил приверженность бескомпромиссно жёсткой линии игры в своей прокси-борьбе с оппонентами на Ближнем Востоке.
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