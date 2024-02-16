Британские университеты во главе с Кембриджем угрожают вывести £5 млрд из банков

Кембридж, Оксфорд, Лондонская школа экономики и еще 18 британских университетов предупредили банки, что готовы перевести £5 млрд со счетов, если кредитные организации будут отставать от плана по достижению «нулевых выбросов» к 2050 году, сообщила Financial Times (FT).