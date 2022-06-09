Тренер Польши об 1:6 с Бельгией: «Напоминание, как играют ведущие футболисты мира»

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич подвел итоги матча Лиги наций с Бельгией (1:6). «Сказал игрокам в раздевалке, что этот матч нам запомнится надолго, но они должны пользоваться им как напоминанием, как играют ведущие футболисты мира.