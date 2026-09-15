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Царьград

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Блинкен заявил об утрате доверия союзников на Ближнем Востоке

Блинкен заявил об утрате доверия союзников на Ближнем Востоке

Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что союзники Вашингтона на Ближнем Востоке больше не доверяют Америке в вопросах безопасности.

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