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Рафиков о бое Исмагулов – Царукян: «Для Дамир это большой вызов»

Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков, отвечая на вопросы подписчиков, поделился своим мнением о бое в UFC Дамир Исмагулов – Арман Царукян: «Прогноз делать не буду, но для Дамира это хороший большой бой и вызов, так как Царукян входит в ТОП-10.

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