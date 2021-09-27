Польские пограничники попытались вытеснить очередную группу мигрантов на территорию Беларуси

Около полуночи польские силовики попытались заставить иностранцев перейти через белорусскую границу сквозь проход, заранее проделанный в инженерном загражденииОколо полуночи польские силовики доставили группу беженцев на участок польско-белорусской границы в зоне ответственности пограничной заставы «Русаки» Гродненской пограничной группы, а затем с применением физической силы и служебных животных попытались заставить иностранцев перейти через границу сквозь проход, заранее проделанный в инженерном заграждении.