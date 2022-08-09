В России продолжают выступать критикующие спецоперацию артисты

Среди российских артистов произошел раскол после начала спецоперации на Украине. Одна часть культурных деятелей поддержала российские власти, вторая — эмигрировала из страны, третья — осталась, но выразила несогласие с развитием событий в Донбассе.
Среди российских артистов произошел раскол после начала спецоперации на Украине. Одна часть культурных деятелей поддержала российские власти, вторая — эмигрировала из страны, третья — осталась, но выразила несогласие с развитием событий в Донбассе.
Свежие комментарии