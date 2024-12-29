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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» хочет подписать сильного центрального защитника. Клубу нравятся ван де Вен, Гвардиол и Лукеба, но их считают слишком дорогими (Relevo)

По данным Relevo, клуб ищет игрока, похожего по профилю на Эдера Милитао. То есть молодого, быстрого и сильного защитника, способного с легкостью выигрывать дуэли, в том числе в воздухе.

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