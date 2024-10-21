Обновление остекления пешеходных переходов на МКАД

Власти столицы продолжают совершенствовать инфраструктуру города. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели работы по замене остекления пяти надземных пешеходных переходов на Московской кольцевой автодороге (МКАД).
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