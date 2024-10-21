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Обновление остекления пешеходных переходов на МКАД

Обновление остекления пешеходных переходов на МКАД

Власти столицы продолжают совершенствовать инфраструктуру города. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели работы по замене остекления пяти надземных пешеходных переходов на Московской кольцевой автодороге (МКАД).

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