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Онколог рассказал, как распознать у себя рак

Онколог рассказал, как распознать у себя рак

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Факторы риска, провоцирующие онкологические заболевания, делятся на неустранимые и устранимые, рассказал 20 сентября в беседе с "Известиями" главный специалист по направлению "онкология" сети клиник "Будь здоров" Руслан Султанов.

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