ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Платон Платонов
    Так ты в зеркало посмотри.Где мой секс без ...
  • Майя Maja
    Да вот от тебя рептилоида чуть вирус не прицепила. Хорошо другие добрые силы помогли тебя на хрен послать.Уже второй ребено...
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    Ну о чём ты кудахтаешь, курица?! Какие у меня могут быть тараканы. Это у тебя в курятнике тараканы.Уже второй ребено...

Муж исполнил свою детскую мечту. Теперь нам не на что жить

Муж исполнил свою детскую мечту. Теперь нам не на что жить

Пять лет назад я вышла замуж за Сережу. Человек он хороший: работящий, добрый, только безответственный.

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Комментарии
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Майя Maja
Он бьется о экран монитора. Видимо получает каеф
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2 час.
Майя Maja
Видимо боятся, что налоговая прижмет)))) Ни куда не ездить, границы не пересекать, сидеть на огородах, обложится сворой собак от соседей, ружО купить,-отстреливаться...🙀
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2 час.
Элина Морозова
Надо  было  раньше интересоваться его &quot;детскими  мечтами&quot;. А то страшно подумать, что еще  учудить  может.
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26 мин.

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