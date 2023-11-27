Пять лет назад я вышла замуж за Сережу. Человек он хороший: работящий, добрый, только безответственный.
Муж исполнил свою детскую мечту. Теперь нам не на что жить
Комментарии
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Майя Maja
Он бьется о экран монитора. Видимо получает каеф
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2 час.
Майя Maja
Видимо боятся, что налоговая прижмет)))) Ни куда не ездить, границы не пересекать, сидеть на огородах, обложится сворой собак от соседей, ружО купить,-отстреливаться...🙀
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2 час.
Элина Морозова
Надо было раньше интересоваться его "детскими мечтами". А то страшно подумать, что еще учудить может.
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26 мин.
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