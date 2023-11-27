Муж исполнил свою детскую мечту. Теперь нам не на что жить

Видимо боятся, что налоговая прижмет)))) Ни куда не ездить, границы не пересекать, сидеть на огородах, обложится сворой собак от соседей, ружО купить,-отстреливаться...🙀

Элина Морозова

Надо было раньше интересоваться его "детскими мечтами". А то страшно подумать, что еще учудить может.