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ISVEST

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Не ждите, что цены на авто снизятся

Не ждите, что цены на авто снизятся

Ожидается, что цены на автомобили в ближайшем будущем продолжат свой рост. Мы уже наблюдали это в прошлом году, когда стоимость машин в среднем выросла на 20 %.

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