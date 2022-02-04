Не ждите, что цены на авто снизятся

Ожидается, что цены на автомобили в ближайшем будущем продолжат свой рост. Мы уже наблюдали это в прошлом году, когда стоимость машин в среднем выросла на 20 %.
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