Стоит ли отпускать сына-подростка на свидание с девушкой из интернета в другой город

В наше время интернет стал неотъемлемой частью жизни подростков. Они проводят много времени в социальных сетях, общаются с интересными людьми и находят новых друзей.
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