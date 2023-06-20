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Стоит ли отпускать сына-подростка на свидание с девушкой из интернета в другой город

Стоит ли отпускать сына-подростка на свидание с девушкой из интернета в другой город

В наше время интернет стал неотъемлемой частью жизни подростков. Они проводят много времени в социальных сетях, общаются с интересными людьми и находят новых друзей.

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