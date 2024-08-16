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Мы соседи по планете

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Нет, им не стыдно! Роберт Де Ниро, Камерон Диаз и другие звезды, начавшие карьеру с фильмов для взрослых

Нет, им не стыдно! Роберт Де Ниро, Камерон Диаз и другие звезды, начавшие карьеру с фильмов для взрослых

Свет, камера, мотор! Эти команды привычны для каждого работника киноиндустрии. А что если не все актеры и актрисы впервые услышали эти заветные слова на съемках блокбастеров, а начали свою карьеру с других фильмов? Сегодня поговорим о звездах, для которых съемка в эротике стала первым опытом в карьере.

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