Потерпевший по эпизоду о похищении отказался от своих показаний

Мамедов говорит, что он помирился с братьями-каратистами Кадашевыми Текст, фото: Антонина Кябелева 7 марта в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрения громкого уголовного дела, возбужденного в отношении известных в Карелии братьев-каратистов Кадашевых – старшего Джаваншира и младшего ….