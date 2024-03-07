Потерпевший по эпизоду о похищении отказался от своих показаний

Мамедов говорит, что он помирился с братьями-каратистами Кадашевыми Текст, фото: Антонина Кябелева 7 марта в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрения громкого уголовного дела, возбужденного в отношении известных в Карелии братьев-каратистов Кадашевых – старшего Джаваншира и младшего ….
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