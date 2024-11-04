"Я себя ощущала как в сакральном месте". Сати Казанова рассказала о необычных родах и материнстве

42-летняя Сати Казанова, которая недавно впервые стала мамой, рассказала в интервью изданию StarHit, как прошли её "лотосовые роды", из-за которых она столкнулась с критикой, и как она чувствует себя в роли матери.
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