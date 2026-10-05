Инфекционист Поздняков: банки и горчичники не лечат ОРВИ

Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что при лёгком течении ОРВИ без жара умеренное тепло может уменьшить заложенность и мышечное напряжение, однако такие процедуры не лечат саму вирусную инфекцию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Еврокомиссия отка...
- GS Диетолог Плотнико...
- ОЖ Дмитриев заявил, ...
Загрузка комментариев…