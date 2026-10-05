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Инфекционист Поздняков: банки и горчичники не лечат ОРВИ

Инфекционист Поздняков: банки и горчичники не лечат ОРВИ

Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что при лёгком течении ОРВИ без жара умеренное тепло может уменьшить заложенность и мышечное напряжение, однако такие процедуры не лечат саму вирусную инфекцию.

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