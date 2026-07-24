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Русский хоккеист потратил большие деньги на квартиру в сердце Америки. Панарин сильно пожалел об этой покупке

Русский хоккеист потратил большие деньги на квартиру в сердце Америки. Панарин сильно пожалел об этой покупке

Неудачное вложение.«Деньги — это не ерунда. Все хотят хорошо жить. Помню, как я в детстве ходил и мечтал о хорошей машине.

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