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Царьград

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Россия обвинила США в неспособности остановить контрабанду оружия в Гаити

Россия обвинила США в неспособности остановить контрабанду оружия в Гаити

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США либо не хотят, либо не могут пресечь нелегальный поток оружия в Гаити.

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