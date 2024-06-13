SuperJob: только 21% жителей Ямала готов искать себе пару на портале госуслуг

Опрошенные жители ЯНАО в равной степени позитивно и негативно отнеслись к идее создать на портале госуслуг раздел для знакомств: каждый второй выступает скорее за подобное новшество, столько же ямальцев отнеслись скептически.
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