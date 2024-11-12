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ВСУ начали маскировать мины под ветки деревьев на Дзержинском направлении

ВСУ начали маскировать мины под ветки деревьев на Дзержинском направлении

Солдаты Вооруженных сил Украины маскируют мины под ветки деревьев на позициях под Дзержинском ДНР. Как сообщил штурмовик Вооруженных сил России, на подступах к своим позициям украинские военные либо оставляют мины, либо сбрасывают с беспилотников.

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