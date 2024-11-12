Солдаты Вооруженных сил Украины маскируют мины под ветки деревьев на позициях под Дзержинском ДНР. Как сообщил штурмовик Вооруженных сил России, на подступах к своим позициям украинские военные либо оставляют мины, либо сбрасывают с беспилотников.
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