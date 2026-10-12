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Тренер «Нефтехимика» Гришин: «Разговор о приезде Кузнецова к нам уже неуместен»

Тренер «Нефтехимика» Гришин: «Разговор о приезде Кузнецова к нам уже неуместен»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин рассказал, готов ли нижнекамский клуб подписать нападающего Евгения Кузнецова.

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