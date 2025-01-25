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На Украине представят изменения в закон о мобилизационном возрасте

На Украине представят изменения в закон о мобилизационном возрасте

Советник департамента по вопросам нацбезопасности офиса Николай Щур заявил украинскому агентству ТСН, что вскоре будет представлен ряд изменений в законодательство о призыве на военную службу мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

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