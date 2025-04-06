Музей и дом купца Пименова рассыпаются на глазах в Петрозаводске

Если раньше город уродовали разваливающиеся бараки, теперь угнетающий вид придают исторические зданияфото «RuNews» Туристический сезон не за горами, а некоторые здания в столице Карелии отпугивают своим внешним видом.
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