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Что значит мем «Слон из 2028» и откуда он взялся

Что значит мем «Слон из 2028» и откуда он взялся

Стоит ли бояться этого нейрослопа? фото: MidjourneyСоцсети захватывает новый мем «Слон из 2028 года», который заменил «Белого медведя из 2026».

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