В регионы отправятся аптеки на колесах

Ужесточение контроля за детскими лагерями, внедрение новых льгот для многодетных и студенческих семей, повышение доступности лекарств — таков далеко не полный перечень задач, которые депутаты и сенаторы решали в завершившуюся сессию.
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