Гвардиола обошел Фергюсона по победам в матчах ЛЧ – 103. До лидирующего Анчелотти – 6 игр

Вчера «Манчестер Сити» победил «РБ Лейпциг» (3:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. После этого матча Пеп Гвардиола, который ранее работал с «Барселоной» и «Баварией», достиг отметки в 103 победы в матчах Лиги чемпионов и обошел по этому показателю Алекса Фергюсона (102 победы в 190 матчах).