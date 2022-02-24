Вечерняя Москва

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Свыше 160 участков выделили для реализации программы реновации в столице в 2021 году

Свыше 160 участков выделили для реализации программы реновации в столице в 2021 году

Свыше 160 земельных участков выделили в столице для строительства домов по программе реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 24 февраля.

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