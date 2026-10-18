Фото: Museu Egípcio do Cairo/Divulgação/CP Знаменитый кинжал Тутанхамона обнаружили в 1925 году. Когда ученые стали тщательнее изучать состав, то обнаружили что лезвие содержит железо, никель и кобальт в пропорциях, которые не встречаются нигде на Земле.