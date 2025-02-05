Трамп планирует визит на Ближний Восток: Израиль, Газа и Саудовская Аравия

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении посетить Израиль, Газу и Саудовскую Аравию. Несмотря на отсутствие конкретных сроков, его заявление прозвучало во время пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
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